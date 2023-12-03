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Италия
Земельные участки
Ломбардия
Земельные участки в Ломбардия, Италия
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6 объектов найдено
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Земельные участки 2 комнаты с Passaggio Pedonale, с Passaggio Automobilistico
Villanuova sul Clisi, Италия
2
150 м²
В местечке Меццане, расположенном на живописном склоне холма в районе городка Виллануова-сул…
€200,000
в месяц
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Земельные участки 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
5
1 800 м²
Плоский участок под застройку, уже урбанизированный и огороженный, с заранее подготовленным …
€235,000
в месяц
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Земельные участки 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
5
1 300 м²
В Сан-Феличе-дель-Бенако, в очень тихом районе, окруженном зеленью, мы предлагаем для продаж…
€180,000
в месяц
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Земельные участки 10 комнат
San Felice del Benaco, Италия
10
1 075 м²
В самом сердце Вальтенези, в местечке Парадизо в Сан-Феличе-дель-Бенако, находится этот прек…
€350,000
в месяц
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Земельные участки 1 комната
Lonato del Garda, Италия
1
1 200 м²
Предлагаем к продаже участок под застройку площадью около 1300 кв.м. с уже утвержденным прое…
€500,000
в месяц
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Земельные участки 10 комнат
Polpenazze del Garda, Италия
10
992 м²
В городке Сойано-дель-Лаго мы предлагаем четыре земельных участка площадью от 800 кв.м. с в…
€210,000
в месяц
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