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Жильё в Licata, Италия

1 объект найдено
Вилла 2 спальни в Licata, Италия
Вилла 2 спальни
Licata, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этот старинный даммусо, который был отремонтирован и расширен 15 лет назад, расположен в Кон…
€970,000
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