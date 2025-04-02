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Дома с гаражом в Латина, Италия

виллы
3
1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером в Сабаудия, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сабаудия, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
$3,14 млн
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Параметры недвижимости в Латина, Италия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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