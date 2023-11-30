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Жильё в Латина, Италия

Террачина
6
10 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Латина, Италия
Вилла 4 спальни
Латина, Италия
Комнаты 5
Площадь 680 м²
AG-160316-1. Вилла для продажи в городе ЛатинаПредлагаемая на продажу вилла находится в реги…
€1,15 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Итри, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Итри, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Элегантная вилла в Лацио, построенная в марокканском стиле, расположена холме между Сперлога…
€700,000
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Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Сабаудия, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сабаудия, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
€2,90 млн
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Cisterna di Latina, Италия
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Cisterna di Latina, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Эксклюзивная вилла находится в Чистерна-ди-Латина, в 50 км от Рима. Виллу окружает большой ч…
€650,000
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Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Террачина, Италия
Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Террачина, Италия
Площадь 2 м²
Симпатичный дом расположен в комплексе вилл всего в 500 метрах от пляжа, в курортном городе …
€185,000
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Вилла с кондиционером, с видом на море, в центре города в Террачина, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, в центре города
Террачина, Италия
Площадь 5 м²
Красивая вилла расположена в Сан-Феличе-Чирчео, Лацио. Дом был недавно отреставрирован в сов…
€1,68 млн
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Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Террачина, Италия
Вилла с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Террачина, Италия
Площадь 2 м²
Симпатичная вилла расположена в курортном городе Формиа, Лацио. Площадь двухэтажного дома со…
€270,000
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Вилла с мебелью, с видом на море, в центре города в Террачина, Италия
Вилла с мебелью, с видом на море, в центре города
Террачина, Италия
Площадь 4 м²
Красивая вилла расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Пляж находится всего…
€280,000
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Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Террачина, Италия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Террачина, Италия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Красивая вилла для двух семей расположена между Террачиной и Сан Феличе Чирчео, Лацио. Песча…
€250,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Террачина, Италия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Террачина, Италия
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Симпатичная вилла расположена в прекрасном городе Формиа, Лацио. Пляж находится всего в 200 …
€250,000
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с видом на горы
с видом на озеро
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