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Жильё в Ламеция-Терме, Италия

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Ламеция-Терме, Италия
Квартира 2 спальни
Ламеция-Терме, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Двуспальные апартаменты в Фалерна рядом с Ламеция Терме. В 300 метрах от пляжа. В 10 минутах…
$81,870
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