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Коммерческая недвижимость в Империя, Италия

3 объекта найдено
Коммерческая 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Коммерческая 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
KK-V163. Строительство виллы с бассейном в Сан-РемоЗемельный участок с проектом на строитель…
€1,30 млн
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Red Feniks
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Коммерческая в Oliveto, Италия
Коммерческая
Oliveto, Италия
LH-3W25. Земельный участок под строительствоЗемельный участок под строительство в Лигурии – …
€230,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Коммерческая 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Коммерческая 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
LD-291216-1. Имение (продажа) » Италия » Лигурия » Сан-PемоИмение расположено между Сан-Ремо…
€990,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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