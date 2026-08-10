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Коммерческая недвижимость в Империи, Италия

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 250 м² в Сан-Ремо, Италия
Коммерческое помещение 250 м²
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
KK-V163. Строительство виллы с бассейном в Сан-РемоЗемельный участок с проектом на строитель…
$1,52 млн
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Коммерческое помещение в Империя, Италия
Коммерческое помещение
Империя, Италия
LH-3W25. Земельный участок под строительствоЗемельный участок под строительство в Лигурии – …
$269,606
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 400 м² в Сан-Ремо, Италия
Коммерческое помещение 400 м²
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
LD-291216-1. Имение (продажа) » Италия » Лигурия » Сан-PемоИмение расположено между Сан-Ремо…
$1,16 млн
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