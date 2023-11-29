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Квартиры в Гроссето, Италия

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn в Гроссето, Италия
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с высокоскоростным доступом к интернету, с basseyn
Гроссето, Италия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€147,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 2 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 2 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
IT-050319. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 80 кв.м. на 1 этаже, распол…
€200,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English
Квартира 3 спальни в Гроссето, Италия
Квартира 3 спальни
Гроссето, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4* состоит …
€2,00 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English
Квартира 1 спальня в Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 1 спальня
Porto Santo Stefano, Италия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
IT-050319-1. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 70 кв.м. на 3 этаже Распо…
€240,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English
Квартира 11 спален с гаражом, с садом, с сигнализацией в Гроссето, Италия
Квартира 11 спален с гаражом, с садом, с сигнализацией
Гроссето, Италия
Количество спален 11
Площадь 2 500 м²
Прекрасный комплекс расположен в Гроccето, Лацио. Дом состоит из 9 прекрасных апартаментов …
€15,00 млн
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Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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