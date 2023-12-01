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Жильё в Grandola ed Uniti, Италия

2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Grandola ed Uniti, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Grandola ed Uniti, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
This is a newly built villa equipped with all modern technological services; the villa consi…
€795,000
в месяц
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Grandola ed Uniti, Италия
Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Grandola ed Uniti, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
This is a newly built villa equipped with all modern technological services; the villa consi…
€749,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Grandola ed Uniti, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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