Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Генуя
  5. Виллы

Виллы в Генуя, Италия

Вилла В архив
Очистить
7 объектов найдено
Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Площадь 270 м²
KK-070715-4. Вилла в приватном комплексеВилла: 30 км до аэропорта Генуи 148км от границы с Ф…
€2,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Аренцано, Италия
Вилла 4 спальни
Аренцано, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
ED-250417. Комплекс из четырех вилл в зоне Пинета-ди-АренцаноКомплекс из четырех вилл находи…
€1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Rapallo, Италия
Вилла 5 спален
Rapallo, Италия
Комнаты 6
Площадь 490 м²
VB-11090. Вилла класса люкс в РапаллоВ живописной Лигурии, между морем и горными хребтами Ал…
€2,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 6 спален в Rapallo, Италия
Вилла 6 спален
Rapallo, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Восхитительная вилла с бассейном на очаровательном холме над Рапалло, в 10 минутах от моря и…
€2,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Аренцано, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Аренцано, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
€1,55 млн
Оставить заявку
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Margherita Ligure, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
€19,00 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом в Portofino, Италия
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с садом
Portofino, Италия
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Роскошная вилла расположена в Портофино, Лигурия. Площадь составляет 550 кв. м, площадь сад…
€30,00 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Генуя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти