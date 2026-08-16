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Жилье в Gallipoli, Италия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Gallipoli, Италия
Вилла 5 комнат
Gallipoli, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Today we present a property in the heart of the historic center of Gallipoli. We are right o…
$1,48 млн
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