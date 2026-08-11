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Коммерческая недвижимость в Фолиньо, Италия

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 500 м² в Фолиньо, Италия
Коммерческое помещение 2 500 м²
Фолиньо, Италия
Площадь 2 500 м²
Коммерческая недвижимость площадью 2500 м2 полностью сдана в аренду (реконструированная недв…
Цена по запросу
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Производство 7 200 м² в Фолиньо, Италия
Производство 7 200 м²
Фолиньо, Италия
Площадь 7 200 м²
Цена по запросу
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