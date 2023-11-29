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Отели в Флоренция, Италия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 5 спален в Флоренция, Италия
Отель 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 225 м²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
€13,00 млн
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