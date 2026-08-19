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Отели во Флоренции, Италия

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 2 225 м² в Флоренция, Италия
Отель 2 225 м²
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 225 м²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
$15,24 млн
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