Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Финале-Лигуре
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Финале-Лигуре, Италия

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Calvisio, Италия
Квартира 5 комнат
Calvisio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
AL-118. Резиденция из 2 апартаментов в престижном Финале ЛигуреФинале Лигуре можно назвать м…
$2,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти