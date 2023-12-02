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Жильё в Финале-Лигуре, Италия

2 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Финале-Лигуре, Италия
Квартира 4 спальни
Финале-Лигуре, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
AL-118. Резиденция из 2 апартаментов в престижном Финале ЛигуреФинале Лигуре можно назвать м…
€2,20 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Финале-Лигуре, Италия
Вилла 5 спален
Финале-Лигуре, Италия
Комнаты 6
Площадь 430 м²
KK-1265-Ian. Великолепная вилла класса люксВеликолепная вилла класса люкс постройки конца 90…
€4,34 млн
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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