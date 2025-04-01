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Виллы с видом на горы в Faggeto Lario, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером в Faggeto Lario, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером
Faggeto Lario, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,62 млн
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Параметры недвижимости в Faggeto Lario, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
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