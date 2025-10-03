Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Comunita territoriale della Val di Fiemme
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Кавалезе, Италия
Дом 4 комнаты
Кавалезе, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Дом в Итальянских Доломитах Кавалезе, Валь-ди-Фьемме, Италия В живописной деревне Кава…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Remax Convictus Baia
Языки общения
English, Русский
Шале 5 спален в Предаццо, Италия
Шале 5 спален
Предаццо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
$855,873
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти