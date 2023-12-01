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Жильё в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

1 объект найдено
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Предаццо, Италия
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Предаццо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
€730,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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