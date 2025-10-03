Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с гаражом в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

1 объект найдено
Шале 5 спален в Предаццо, Италия
Шале 5 спален
Предаццо, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Продается вилла, расположенная в посёлке Валь-ди-Фьемме, в живописном, солнечном месте, с па…
$855,873
Параметры недвижимости в Comunita territoriale della Val di Fiemme, Италия

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
