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Виллы возле озера в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

Laveno-Mombello
3
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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, с кондиционером
Comunita Montana Valli del Verbano, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
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$2,11 млн
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Параметры недвижимости в Comunita Montana Valli del Verbano, Италия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов