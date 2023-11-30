Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Comunita Alto Garda e Ledro
  5. Дома

Дома в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Riva del Garda, Италия
Дом 10 комнат
Riva del Garda, Италия
Комнаты 10
Площадь 620 м²
Вы хотите создать дом или виллу своей мечты в районе Сант-Алессандро в городке Рива-дель-Гар…
€1,45 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Comunita Alto Garda e Ledro, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти