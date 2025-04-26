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Дома с садом в Como, Италия

Tremezzina
13
San Siro
5
Faggeto Lario
4
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Brienno, Италия
Вилла 5 комнат
Brienno, Италия
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Это величественное здание, построенное в 1920-х годах, имеет сад площадью 4000 кв. м, нескол…
$7,72 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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