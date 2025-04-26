Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Como
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Como, Италия

коммерческая недвижимость
5
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 80 м² в Menaggio, Италия
Магазин 80 м²
Menaggio, Италия
Площадь 80 м²
На самом престижном и популярном западном побережье озера Комо продается небольшое помещение…
$171,096
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти