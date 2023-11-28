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Коммерческая недвижимость в Комо, Италия

отели
5
12 объектов найдено
Отель в Комо, Италия
Отель
Комо, Италия
VB-11033RB. Апарт-отель BellinzonaАпарт-отель на границе со Швейцарией с доходностью 8,75% …
€320,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая в Комо, Италия
Коммерческая
Комо, Италия
Площадь 114 м²
VB-230418. Салон-магазин в городе КомоМагазин- салон в самом центре города Комо, на главной …
€1,30 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Отель в Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
Площадь 8 200 м²
VB-070415-21. Великолепная резиденция гостиничного типа в МенаджоВеликолепная резиденция гос…
€11,00 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Отель в Менаджо, Италия
Отель
Менаджо, Италия
Площадь 3 200 м²
VB-070415-24. Уникальный гостиничный комплекс на озере Комо в городе МенаджоВыгодные инвести…
€7,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая 5 спален в Acquaseria, Италия
Коммерческая 5 спален
Acquaseria, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
LD-3580. Продажа агротуризма в окрестностях КомоВ Брианце, в окрестностях озера Комо, выстав…
€14,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Отель 5 спален в Germanello, Италия
Отель 5 спален
Germanello, Италия
Комнаты 6
Площадь 340 м²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
€3,40 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Коммерческая в Argegno, Италия
Коммерческая
Argegno, Италия
VB-030319. Земельный участок на первой линии Озера КомоУчасток на первой линии у воды 3000 к…
€1,80 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Отель 5 спален в Комо, Италия
Отель 5 спален
Комо, Италия
Комнаты 6
Площадь 400 м²
VB-DCLBMS. Отель/вилла на первой линии озера КомоВилла на первой линии на озере Комо с панор…
€3,40 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Склад 7 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Carlazzo, Италия
Склад 7 комнат с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Carlazzo, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 849 м²
Мы предлагаем здание с ремесленным, коммерческим и жилым использованием для того, что касает…
€1,35 млн
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Коммерческая 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Campione d Italia, Италия
Коммерческая 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Campione d Italia, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Кондоминиум ASTOR расположен в центре Кампионе-д'Италия. Все здание было полностью отремонти…
€458,000
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Магазин новое здание, с кондиционером в Менаджо, Италия
Магазин новое здание, с кондиционером
Менаджо, Италия
Площадь 80 м²
На самом престижном и популярном западном побережье озера Комо продается небольшое помещение…
€150,000
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Коммерческая 49 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Ломбардия, Италия
Коммерческая 49 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Ломбардия, Италия
Количество спален 49
Площадь 12 000 м²
Потрясающий средневековый замок находится в провинции города Комо, Ломбардия. Он был построе…
€15,00 млн
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