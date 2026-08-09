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Коммерческая недвижимость в Como, Италия

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4 объекта найдено
Коммерческое помещение 700 м² в Acquaseria, Италия
Коммерческое помещение 700 м²
Acquaseria, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LD-3580. Продажа агротуризма в окрестностях КомоВ Брианце, в окрестностях озера Комо, выстав…
$17,00 млн
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Red Feniks Montenegro
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Отель 340 м² в Laglio, Италия
Отель 340 м²
Laglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 340 м²
IT-300418. Продано! Отель на озере Комо в ЛальоПродается небольшой отель  на озере Комо, Лал…
$3,99 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Коммерческое помещение 76 м² в Campione dItalia, Италия
Коммерческое помещение 76 м²
Campione dItalia, Италия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
The ASTOR Condominium is located in the center of Campione d'Italia. The entire building was…
$501,725
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TekceTekce
Склад 849 м² в Carlazzo, Италия
Склад 849 м²
Carlazzo, Италия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 849 м²
We offer a building with an artisan, commercial and residential use for what concerns the fi…
$1,48 млн
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