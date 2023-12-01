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Земельные участки в Citta di Castello, Италия

1 объект найдено
Земельные участки 20 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Citta di Castello, Италия
Земельные участки 20 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Citta di Castello, Италия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 630 м²
Комплекс находится на холмистой местности на левом склоне долины ручья Нестора, приток реки …
€2,50 млн
в месяц
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