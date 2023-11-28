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Жильё в Chiavari, Италия

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Chiavari, Италия
Квартира 3 спальни
Chiavari, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
В захватывающем месте с видом на залив Тигуллио, мы предлагаем апартаменты площадью 280 кв.м…
€2,85 млн
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Аталанта
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