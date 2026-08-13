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Жилье в Castiglione delle Stiviere, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Castiglione delle Stiviere, Италия
Вилла 6 комнат
Castiglione delle Stiviere, Италия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дезенцано дель Гарда. Вилла, построенная по последним передовым технологиям находится в спок…
$480,644
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