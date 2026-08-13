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Коммерческая недвижимость в Castiglione del Lago, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 80 м² в Castiglione del Lago, Италия
Коммерческое помещение 80 м²
Castiglione del Lago, Италия
Площадь 80 м²
PO-040216-1. Земельный участок 18000 м2 с двумя жилыми домами общей площадью 80м2Продается з…
$820,540
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