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Виллы в Casciago, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Casciago, Италия
Вилла 6 спален
Casciago, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
В Лавено-Момбелло, в окрестностях Варезе, выставлена на продажу роскошная вилла с видом на О…
€1,82 млн
в месяц
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Вилла в Casciago, Италия
Вилла
Casciago, Италия
Площадь 1 150 м²
В Варезе, на вершине волшебной деревни Велате, мы предлагаем на продажу величественную виллу…
€4,20 млн
в месяц
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла в Casciago, Италия
Вилла
Casciago, Италия
Площадь 1 500 м²
3-этажная вилла 1.500 кв.м постройки начала 1900 года, состоящая из главного дома 1.000 кв.м…
€3,10 млн
в месяц
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Casciago, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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