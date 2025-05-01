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Жильё в Caorle, Италия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Lido Altanea, Италия
Квартира 3 комнаты
Lido Altanea, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/4
Комплекс Sant'Andrea построен в виде прекрасной средиземноморской деревни в 500 метрах от пл…
$154,272
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