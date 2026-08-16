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Коммерческая недвижимость в Camerino, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 170 м² в Camerino, Италия
Коммерческое помещение 170 м²
Camerino, Италия
Число комнат 7
Площадь 170 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
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