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Жилье в Calcinato, Италия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Calcinato, Италия
Квартира 4 комнаты
Calcinato, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
У недалеко от городка Дезенцано мы предлагаем современные апартаменты в недавно построенном…
$266,051
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