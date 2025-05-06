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Виллы с гаражом в Калабрии, Италия

Tropea
7
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4 объекта найдено
Вилла в Staletti, Италия
Вилла
Staletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
$1,69 млн
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Вилла в Montauro, Италия
Вилла
Montauro, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Вилла A14 находятся в резиденции Серра-ди-Маре, которая расположена в городке Сталетти, живо…
$186,197
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Вилла в Montauro, Италия
Вилла
Montauro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
$524,737
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Вилла с потрясающими панорамными видами на море, с частным бассейном, гаражом и большим садо…
$687,705
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Параметры недвижимости в Калабрии, Италия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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