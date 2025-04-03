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Виллы с видом на море в Кальяри, Италия

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1 объект найдено
Вилла с парковкой, с балконом, новое здание в Pula, Италия
Вилла с парковкой, с балконом, новое здание
Pula, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
«Ис Молас» — это экспериментальный проект и эксперимент заключается в поиске работы с элемен…
$2,35 млн
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Параметры недвижимости в Кальяри, Италия

с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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