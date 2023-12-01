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Жильё в Кальяри, Италия

дома
3
5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Кальяри, Италия
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
IT-030420-2. В закрытом кондоминиуме, продается двух уровневая вилла площадью 130 кв.мВ зак…
€295,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни в Кальяри, Италия
Вилла 3 спальни
Кальяри, Италия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., с садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из …
€290,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня в Gonnesa, Италия
Квартира 1 спальня
Gonnesa, Италия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
 Новые уютные апартаменты в сардинском стиле, спальня супружеская, гостиная с двумя диван – …
€160,000
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Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, новое здание в Pula, Италия
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, новое здание
Pula, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
«Ис Молас» — это экспериментальный проект и эксперимент заключается в поиске работы с элемен…
€2,15 млн
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Вилла 2 спальни в Кальяри, Италия
Вилла 2 спальни
Кальяри, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Is Molas Resort - фешенебельный гольф- и Spa-комплекс с превосходной инфраструктурой, предла…
€2,15 млн
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Параметры недвижимости в Кальяри, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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