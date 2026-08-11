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Виллы в Кальяри, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Кальяри, Италия
Вилла 4 комнаты
Кальяри, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 170 м²
IT-030420. Трех уровневая новая вилла 170 кв.м., с садом 250 кв.мСостоит на первом этаже из …
$339,938
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Вилла 4 комнаты в Кальяри, Италия
Вилла 4 комнаты
Кальяри, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
IT-030420-2. В закрытом кондоминиуме, продается двух уровневая вилла площадью 130 кв.мВ зак…
$345,799
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в MureraMuravera, Италия
Вилла 4 комнаты
MureraMuravera, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 400 м²
IT-030420-3. Великолепная вилла площадью 400 кв.мВ продаже великолепная вилла площадью 400 к…
$679,876
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Кальяри, Италия

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