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Жилье в Bussolengo, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Bussolengo, Италия
Пентхаус 5 комнат
Bussolengo, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
$580,276
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