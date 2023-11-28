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Жильё в Bussolengo, Италия

1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico в Bussolengo, Италия
Пентхаус 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Cancello Elettrico
Bussolengo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Всего в 15 минутах езды на машине от озера Гарда и города Вероны, мы предлагаем к продаже эт…
€530,000
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