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Жильё в Bracciano, Италия

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Bracciano, Италия
Квартира 2 спальни
Bracciano, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В прекрасном месте на озере Браччано, в 40 км от Рима, в элегантном недавно построенном комп…
$447,028
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