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Квартиры в Бергамо, Италия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Albano SantAlessandro, Италия
Квартира 3 комнаты
Albano SantAlessandro, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 108 м²
PO-A242. Апартаменты (продажа) » Италия » Лобардия » Альбано-Сант'АлессандроМансарда на 4 эт…
$332,853
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