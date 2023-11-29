Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. Бергамо
  5. Квартиры

Квартиры в Бергамо, Италия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Albano Sant Alessandro, Италия
Квартира 2 спальни
Albano Sant Alessandro, Италия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
PO-A242. Апартаменты (продажа) » Италия » Лобардия » Альбано-Сант'АлессандроМансарда на 4 эт…
€283,956
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Бергамо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти