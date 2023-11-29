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6 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Бергамо, Италия
6
900 м²
VB-11102. Вилла Fray в центре БергамоБергамо, в двух минутах от исторического центра, шикарн…
€4,50 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни
Albano Sant Alessandro, Италия
3
108 м²
PO-A242. Апартаменты (продажа) » Италия » Лобардия » Альбано-Сант'АлессандроМансарда на 4 эт…
€283,956
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Бергамо, Италия
5
7
650 м²
На холмах Бергамо, недалеко от Верхнего города, великолепная вилла с прекрасным видом, в тих…
€1,70 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 10 спален
Бергамо, Италия
10
8
1 600 м²
Особняк расположен на холмах Сенате, недалеко от знаменитых винных погребов Москато ди Сканц…
€3,40 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 8 спален
Villongo, Италия
8
9
1 200 м²
Изысканная старинная вилла, окруженная большим парком площадью 12 000 квадратных метров, рас…
€2,20 млн
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Аталанта
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Вилла 4 спальни
Villongo, Италия
4
3
310 м²
Эта независимая вилла с современным дизайном расположена на холме с панорамным видом на озер…
€2,60 млн
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