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Коммерческая недвижимость в Bedizzole, Италия

1 объект найдено
Коммерческая 9 спален с Aria Condizionata, с Doppio Ingresso, с Lavanderia в Bedizzole, Италия
Коммерческая 9 спален с Aria Condizionata, с Doppio Ingresso, с Lavanderia
Bedizzole, Италия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 000 м²
В старинной деревушке, история которой начинается с 1300 года, где все вокруг проникнуто оча…
€2,20 млн
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