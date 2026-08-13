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Коммерческая недвижимость в Bagno a Ripoli, Италия

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 613 м² в Grassina, Италия
Коммерческое помещение 613 м²
Grassina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 613 м²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
$3,28 млн
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