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Виллы в Асколи-Пичене, Италия

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Сан-Бенедетто-дель-Тронто
5
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10 объектов найдено
Вилла 16 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 16 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 16
Площадь 500 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Castorano, Италия
Вилла 6 комнат
Castorano, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Колли-…
$2,46 млн
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Вилла 15 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 15 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 15
Площадь 500 м²
Вилла конца 19-го века с парком площадью 2000 м2 с пальмами и высокими деревьями. Три уровня…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Brecciarolo, Италия
Вилла 6 комнат
Brecciarolo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 850 000 м²
BG-ABIV5201U . Старый дом в Марина-дель-ТронтоСтарый дом в Марина-дель-Тронто, 15 км от Альб…
$2,05 млн
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Вилла 40 комнат в Offida, Италия
Вилла 40 комнат
Offida, Италия
Число комнат 40
Площадь 1 000 м²
Вилла на трех уровнях более 1000 м2 с 40 номерами 9 ванными комнатами 13 спальнями, высокока…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Acquaviva Picena, Италия
Вилла 5 комнат
Acquaviva Picena, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
BG-ABIV5801U . Роскошная вилла недалеко от города AcquavivaСовременная вилла с потрясающим в…
$2,29 млн
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Вилла 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
BG-V5602U. Вилла на первой линии в Сан-Бенедетто-дель-ТронтоСемейный дом, расположен на перв…
$1,93 млн
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Вилла 6 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 6 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
BG-ABIV5601U . Роскошная вилла в средиземноморском стиле, Сан-Бенедетто-дель-TронтоРоскошная…
$3,52 млн
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Вилла 5 комнат в Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Вилла 5 комнат
Сан-Бенедетто-дель-Тронто, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭксклюзивный и роскошный…
$1,76 млн
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Вилла 5 комнат в Monteprandone, Италия
Вилла 5 комнат
Monteprandone, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
BG-AH05U . Красивая дом на холмах MonteprandoneКрасивый дом на холмах Monteprandone, в 10 км…
$2,34 млн
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Параметры недвижимости в Асколи-Пичене, Италия

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