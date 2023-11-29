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Дома в Ареццо, Италия

виллы
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15 объектов найдено
Вилла 5 спален в Ареццо, Италия
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
Комнаты 6
Площадь 780 м²
VB-35516. Престижная вилла в пригороде АреццоПрестижная вилла 19 века с большим парком распо…
€3,70 млн
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Вилла 5 спален в Ареццо, Италия
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-VILARZ. Прекрасная усадьба в АреццоВилла расположена в живописной холмистой местности, не…
€2,25 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Ареццо, Италия
Вилла 5 спален
Ареццо, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-VILUMBR. Шикарная вилла в УмбрииИсторическая вилла, датируемая XVI веком, имеет площадь 7…
€5,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 6 спален в Кортона, Италия
Вилла 6 спален
Кортона, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Это свойство является традиционной каменной виллой 18-го. Век в прекрасном месте с прекрасны…
€1,90 млн
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Дом с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie в Ареццо, Италия
Дом с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie
Ареццо, Италия
Красивый дом расположен в Вальдарно, Тоскана. На территории 8 га – главный дом и 2 гостевых.…
€2,00 млн
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Вилла с кондиционером, с видом на море, в центре города в Ареццо, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, в центре города
Ареццо, Италия
Площадь 3 м²
Симпатичная вилла расположена в 35 км. от побережья Версилии, в городе Валлата делла Гарафан…
€850,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с интернетом в Ареццо, Италия
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с интернетом
Ареццо, Италия
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Традиционный тосканский дом располагается в небольшом городке Монте Сан Савино, провинция Си…
€1,35 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом в Ареццо, Италия
Дом 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Ареццо, Италия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Данное предложение включает в себя 2 очаровательных коттеджа. Дома расположены в спокойном …
€1,000,000
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Ареццо, Италия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Ареццо, Италия
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Каменный дом в тосканском стиле в провинции города Ареццо, Бучине, Тоскана. Площадь двухэтаж…
€980,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Ареццо, Италия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Ареццо, Италия
Количество спален 3
Площадь 330 м²
Симпатичный дом находится в неподалёку от Ареццо, Тоскана. Площадь дома составляет 330 кв. м…
€350,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом в Ареццо, Италия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с садом
Ареццо, Италия
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Красивая вилла расположена на холме. Вилла, площадью 350 кв. м, состоит из: 2 просторных гос…
€3,00 млн
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Вилла 6 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Ареццо, Италия
Вилла 6 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Ареццо, Италия
Количество спален 6
Площадь 160 м²
Элегантная вилла находится на холме в провинции Ареццо, Тоскана. Дом окружён территорией, пл…
€2,30 млн
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Вилла 5 спален с кондиционером, с садом, с инфраструктурой в Ареццо, Италия
Вилла 5 спален с кондиционером, с садом, с инфраструктурой
Ареццо, Италия
Количество спален 5
Площадь 520 м²
Прекрасная вилла находится в Кастельфранко-ди-Сопра, Тоскана. Дом построен на холме, из-за ч…
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Ареццо, Италия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Ареццо, Италия
Количество спален 4
Площадь 737 м²
Красивая вилла очень хорошо сохранившийся и полностью отреставрированный с гостевым домом ра…
€1,10 млн
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Вилла 1 спальня с личным бассейном, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie в Ареццо, Италия
Вилла 1 спальня с личным бассейном, с Kommunikacii provedeny, с Postprodazhnoe upravlenie
Ареццо, Италия
Количество спален 1
Площадь 150 м²
Уединенная вилла находится в Ареццо, Тоскана. На вилле (150кв.м.) – светлая гостиная со сто…
€1,000,000
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Параметры недвижимости в Ареццо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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