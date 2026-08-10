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Жилье в Ареццо, Италия

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1 объект найдено
Вилла в Кортона, Италия
Вилла
Кортона, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Это свойство является традиционной каменной виллой 18-го. Век в прекрасном месте с прекрасны…
$1,90 млн
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Параметры недвижимости в Ареццо, Италия

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