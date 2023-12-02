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Квартиры в Аренцано, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Аренцано, Италия
Квартира 2 спальни
Аренцано, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 304 м²
Апартаменты расположены в историческом центре Генуи, в старинном доме, основание которого во…
€950,000
в месяц
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