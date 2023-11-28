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Квартиры в Анкона, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Анкона, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Анкона, Италия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Предлагаем красивые апартаменты в современном комплексе в регионе Марке. Песчаный пляж распо…
€160,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Анкона, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Анкона, Италия
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Красивые апартаменты в новом комплексе находятся в Купра-Мариттима рядом с Гроттаммаре, Марк…
€120,000
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Параметры недвижимости в Анкона, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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