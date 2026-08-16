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Жилье в Анконе, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Sirolo, Италия
Вилла 4 комнаты
Sirolo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
$1,58 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 6 комнат в Сенигаллия, Италия
Вилла 6 комнат
Сенигаллия, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 078 м²
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
$3,28 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Анконе, Италия

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