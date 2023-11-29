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Жильё в Анкона, Италия

дома
4
6 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Sirolo, Италия
Вилла 3 спальни
Sirolo, Италия
Комнаты 4
Площадь 240 м²
BG-HICONS20U . Вилла с видом на море, Нумана, МаркеПолностью отремонтированная вилла в 2007 …
€1,35 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Сенигаллия, Италия
Вилла 5 спален
Сенигаллия, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 078 м²
BG-V6001N . Эксклюзивная вилла с прекрасным видом на мореЭксклюзивная вилла, расположенная н…
€2,80 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла с кондиционером, с интернетом, с отоплением в Анкона, Италия
Вилла с кондиционером, с интернетом, с отоплением
Анкона, Италия
Площадь 6 м²
Прекрасная вилла расположена неподалёку от Толентино, Марке. Дом находится в тихом районе, н…
€3,95 млн
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Вилла 7 спален с садом, с отоплением, с личным бассейном в Анкона, Италия
Вилла 7 спален с садом, с отоплением, с личным бассейном
Анкона, Италия
Количество спален 7
Площадь 600 м²
Роскошная вилла находится в городе Трея, Марке. Дом всего в 30 минутах от побережья и непода…
€2,50 млн
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Анкона, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Анкона, Италия
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Предлагаем красивые апартаменты в современном комплексе в регионе Марке. Песчаный пляж распо…
€160,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Анкона, Италия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Анкона, Италия
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Красивые апартаменты в новом комплексе находятся в Купра-Мариттима рядом с Гроттаммаре, Марк…
€120,000
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Параметры недвижимости в Анкона, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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