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Жилье в Алессандрии, Италия

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1 объект найдено
Замок 9 спален в Алессандрия, Италия
Замок 9 спален
Алессандрия, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 700 м²
Замок расположен в провинции Алессандрия в средневековом поселении на холмах между Монферрат…
$2,27 млн
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Параметры недвижимости в Алессандрии, Италия

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