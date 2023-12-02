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Жильё в Алессандрия, Италия

2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с Kvartira s 4 spalnyami v centre goroda po ochen privlekatelnoy cene в Нови-Лигуре, Италия
Квартира 4 спальни с Kvartira s 4 spalnyami v centre goroda po ochen privlekatelnoy cene
Нови-Лигуре, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Куратор Дуплекс президента и nbsp; Ариосто 9? в Алессандрисе - центр Зилаи Плойкадь: 130 кв.…
€84,000
в месяц
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Malvicino, Италия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Malvicino, Италия
Количество спален 3
Площадь 182 м²
На Севере Италии, в Пьемонте, вблизи города Акви-Терме предлагается вилла, расположенная на …
€190,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Алессандрия, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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