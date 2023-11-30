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Италия
Земельные участки
Агридженто
Земельные участки в Агридженто, Италия
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39 объектов найдено
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Строительный участок ок. 710 м ², который может быть построен и предлагает возможность строи…
€37,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Пахотная земля в Контрада-Кварто-Рокки с площадью ок. 4820 м ². Страна расположена рядом с п…
€11,500
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Сельскохозяйственные угодья в Контада-Манке недалеко от города Чианчиана ( AG ) с наличием о…
€9,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Сельскохозяйственные угодья площадью около 8990 кв.м в Contrada Familo, цена продажи составл…
€4,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Свободная сельскохозяйственная земля в Cda Ferraria, которая занимает площадь около 30870 кв…
€16,900
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Сельскохозяйственная свободная земля и с деревьями в Contrada Ferraria, которая занимает пло…
€6,900
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Амбар Виа Бланчина, в самом сердце исторического центра Чианчианы. Амбар занимает площадь ок…
€9,500
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Земля под застройку на Виа Перчи & ograve ;, в самом сердце исторического центра Чианчианы. …
€6,500
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Сельскохозяйственные угодья в Контрада Миллага, бодирование с домами Миллага. Земля занимает…
€6,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Сельскохозяйственные угодья с наличием около 55 оливковых деревьев, которые занимают площадь…
€5,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Свободная сельскохозяйственная земля площадью около 31540 кв.м в Контрада Феррария. Чианч…
€11,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
AREA: Countryside - ADDRESS: Contrada Vitellacci – Cianciana(AG) CONSISTING OF: Land Agri…
€49,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Земля с лесом площадью ок. 55780 м² в Cda Millaga, Cianciana (AG) & NBSP; Чианчиана - неболь…
€29,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Land with forest coveing an area of approx 38490 sqm in Cda Bissana, Cianciana (AG) Cianc…
€23,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
ОБЛАСТЬ: Сельская местность - АДРЕС: Контрада Маваро & ndash; Cianciana (AG) СОСТОЯНИЕ: Земл…
€14,500
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Два участка сельскохозяйственных угодий поблизости в Контрада Пассо ди Шакка, Чианчиана (AG)…
€1,900
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Земля, занимающая площадь около 23 324 кв.м. в Кда Миллага, Чианчиана (AG)&NBSP;Чианчиана - …
€1,500
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Free agricultural land in Cda Mavaro and which covers an area of approx 61679 sqm (37 tumoli…
€13,500
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Бесплатные сельскохозяйственные угодья в Кда Петраро, Алессандрия делла Рокка и занимают пло…
€4,800
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Земля в Контрада Петраро, недалеко от исторического центра города Чианчиана, с наличием окол…
€3,300
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Пахотная земля в Контрада-Феотто с общей площадью ок. 45060 м² (ок. 27 Тумоли). В основном б…
€25,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
AREA: Countryside - ADDRESS: Contrada Ciniè – Cianciana(AG) CONSISTING OF: Land Agricultural…
€29,000
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Земельные участки
Alessandria della Rocca, Италия
Земля в Санто-Стефано-Кискина ( AG ) с систематически высаживаемой оливковой рощей, общая пл…
€30,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
€5,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Земля в Контрада Пассарелло ( Cianciana AG ) на площади ок. 7600 м ² с оливковой рощей. Стра…
€15,500
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Земля недалеко от центра города Чианчиана ( AG ) занимает площадь около 1100 кв. Отель распо…
€12,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Свободная сельскохозяйственная земля, которая занимает площадь около 2670 кв.м в Контрада Ме…
€1,400
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Земельные участки
Cianciana, Италия
&NBSP;Земля недалеко от центра города Чианчиана ( AG ) занимает площадь около 1100 кв. Отель…
€12,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Сельскохозяйственные угодья, используемые в настоящее время в качестве пастбищ и свободных з…
€10,000
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Земельные участки
Cianciana, Италия
Сельскохозяйственная свободная земля с площадью ок. 8 Tumoli & ndash; ок. 13360 кв.м в Contr…
€4,000
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