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Виллы в Агридженто, Италия

Вилла В архив
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19 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Siculiana, Италия
Вилла 2 спальни
Siculiana, Италия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Известная панорамная вилла у моря в Сикулиане (AG). Панорамный вид на море гарантирован, пот…
€320,000
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Вилла 4 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 4 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Недвижимость, расположенная на территории Фавары, находится очень близко к железнодорожной с…
€280,000
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Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Виллетта с 3 этажами ок. 60 кв.м на этаж на общую площадь ок. 180 кв.м., состоящий из: Нижни…
€107,000
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Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Виллетта около 100 квадратных метров + крытая веранда около 10 квадратных метров, земля окол…
€110,000
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Вилла 2 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Панорамная виллетта в Контрада-Марулло, которая занимает площадь около 100 кв.м. с небольшой…
€109,000
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Вилла 4 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 4 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Вилла ок. 220 кв.м на этажах 2 на Виа Уго Фосколо в Чианчане (AG), ок. 8500 м² земли с оливк…
€249,000
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Вилла 1 спальня в Cianciana, Италия
Вилла 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Загородный дом площадью около 60 кв.м в деревенском стиле расположен в Контрада Петраро (Cia…
€29,000
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Вилла 4 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 4 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Independent house of about 300 square meters in Via Don Luigi Sturzo (Cda Marullo) with a pa…
€190,000
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Вилла 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Автономная вилла, состоящая из 3 этажей, первые два из которых хорошо отремонтированы + лофт…
€340,000
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Вилла 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Строительство трех возвышенностей над землей около 130 кв.м на этаже и с собственной землей.…
€195,000
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Вилла 3 спальни в Siculiana, Италия
Вилла 3 спальни
Siculiana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Панорамная вилла у моря, всего в 350 метрах от моря. Вилла занимает площадь ок. 100 м² и сос…
€450,000
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Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
€240,000
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Вилла 2 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
ОБЛАСТЬ: Пейзаж - АДРЕС: Contrada Ferraria & ndash; Cianciana ( AG ) Состоит из: Дома и земл…
€70,000
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Вилла 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Вилла и собственность на площади Гульермо Маркони и Ндаш; Алессандрия делла Рокка (AG). Вилл…
€190,000
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Вилла 3 спальни в Siculiana, Италия
Вилла 3 спальни
Siculiana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Панорамная вилла у моря, всего в 350 метрах от моря. Вилла занимает площадь ок. 100 м² и сос…
€450,000
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Вилла 1 спальня в Cianciana, Италия
Вилла 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Сицилийская вилла расположена на холме с нетронутым видом на 360 градусов и в двадцати минут…
€125,000
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Вилла 4 спальни в Шакка, Италия
Вилла 4 спальни
Шакка, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Независимая двухквартирная вилла, расположенная на Виа Сан Марко 26, 92019, Шакка. 500 метро…
€300,000
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Вилла 2 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Италия, Cianciana.Sicily, 4 комнаты, 160 м2, CDA Petraro, вилла, построенная в: 2021 На холм…
€300,000
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Вилла 2 спальни в Licata, Италия
Вилла 2 спальни
Licata, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этот старинный даммусо, который был отремонтирован и расширен 15 лет назад, расположен в Кон…
€970,000
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Параметры недвижимости в Агридженто, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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